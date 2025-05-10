Пенсионный фонд Украины требует взыскать с гражданки переплату пенсии в Одессе в размере 6046 гривен, которую она получила без правовых оснований.

Пенсия в Одессе стала предметом судебной волокиты, когда местную жительницу обязали возвращать определенную сумму денег, сообщила Politeka.

Как говорится в решении Малиновского районного суда, с 25 марта 2017 гражданка состояла на учете в Главном управлении Пенсионного фонда в области и получала пенсию в Одессе из-за потери кормильца, согласно действующему законодательству.

После достижения 18 лет пенсия в Одессе была продлена на основании личного заявления в апреле 2023 года. Размер тогда составлял 2520. Однако, как выяснилось в июне 2024 года, женщина устроилась на работу, о чем не сообщила ПФУ.

Из-за этого была начислена переплата в сумме 1 509 гривен за период с сентября 2023 года по февраль 2024 года. После выявления этого факта ПФУ направил женщине письмо с требованием вернуть чрезмерно выплаченные средства. Однако, невзирая на полученное сообщение, она не отреагировала и не вернула их добровольно.

В дальнейшем было установлено, что женщина потеряла право на получение выплат из-за отчислений из учебного заведения, что также не было своевременно уведомлено органам Пенсионного фонда. В результате этого ПФУ выплатил 6046 за период с 1 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года без надлежащих оснований.

Суд, ознакомившись с материалами дела, признал, что лицо было ознакомлено с обязанностью своевременно уведомлять Пенсионный фонд об изменениях, которые могут повлиять на размер его выплат. Судя по вышеуказанному, суд принял решение удовлетворить иск ПФУ и взыскать с одесситки всю сумму переплаты – 6 046.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, подорожание хлеба в Одессе: к каким колебаниям в ценах готовиться

Как сообщала Politeka, повышение тарифов на коммунальные услуги в Одессе: когда прогнозируют большие цены