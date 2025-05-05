Частину адрес зачепить відключення світла в Одесі та області 6 травня, вся справа у ремонтних роботах, відомо, де введуть графіки.

У вівторок деякі жителі залишаться без електропостачання,графіки відключення світла в Одесі 6 травня заплановані через планові ремонтні роботи на мережах, повідомляє Politeka.net.

Через планові ремонт на мережах знеструмлення затроне мешканців міста, які проживають за такими адресами:

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, "ДТЕК" буде проводити профілактичні роботи у межах Чорноморської міської територіальної громади.

У зв'язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії у місті Чорноморськ на вулиці Олександрійській з 8 ранку до 17 вечора.

Крім того "ДТЕК" проводитиме профілактичні роботи у межах Кілійськa міська територіальна громада, тому у зв’язку з виконанням цих робіт відключення електроенергії 06.05.2025 року з 08:00:00 до 20:00:00 в місті Кілія за адресами:

вулиця Виноградна, Вишнева, Дмитрівська, Зоряна, Кагульська, Київська, провулок Київський

Тому мешканців просять ставитись до змін з розумінням і заздалегідь готуватися до можливих перебоїв., у разі виникнення запитань звертайтесь за телефонами кол-центру:

для стаціонарних телефонів:

+38 (048) 705 90 90

для мобільних телефонів:

+38 (068) 705 90 90

+38 (095) 705 90 90

+38 (073) 705 90 90

Е-mаіІ: сеnter@oblenergo.odessa.ua.

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