Часть адресов коснется отключения света в Одессе и области 6 мая, все дело в ремонтных работах, известно, где введут графики.

Во вторник некоторые жители останутся без электроснабжения, графики отключения света в Одессе 6 мая запланированы из-за плановых ремонтных работ на сетях, сообщает Politeka.net.

Из-за планового ремонта на сетях обесточивания затронет жителей города, проживающих по следующим адресам:

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, "ДТЭК" будет проводить профилактические работы в рамках Черноморского городского территориального общества.

В связи с выполнением этих работ будет отключение электроэнергии в городе Черноморск по улице Александрийской с 8 утра до 17 вечера.

Кроме того, "ДТЭК" будет проводить профилактические работы в пределах Килийска городская территориальная община, поэтому в связи с выполнением этих работ отключение электроэнергии 06.05.2025 года с 08:00:00 до 20:00:00 в городе Килия по адресам:

улица Виноградная, Вишневая, Дмитровская, Звездная, Кагульская, Киевская, переулок Киевский

Поэтому жителей просят относиться к изменениям с пониманием и заранее готовиться к возможным перебоям., в случае возникновения вопросов обращайтесь по телефонам колл-центра:

для стационарных телефонов:

+38 (048) 705 90 90

для мобильных телефонов:

+38 (068) 705 90 90

+38 (095) 705 90 90

+38 (073) 705 90 90

e-mail: сеnter@oblenergo.odessa.ua.

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