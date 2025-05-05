Синоптики іже оприлюднили прогноз погоди у Львові на 6 травня і розповіли, чого чекати від цього дня.

Прогноз погоди у Львові на 6 травня обіцяє хмарний день без опадів, повідомляє Politeka.

З ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, але дощу не очікується. Температура повітря вночі триматиметься на рівні +8°C, з поступовим підвищенням до +11°C вдень та зниженням до +10°C увечері. Вітер буде помірний, з максимальною швидкістю до 2.9 м/с, а ймовірність опадів протягом дня досягне 34%. Вологість повітря знизиться з 89% вранці до 71% до вечора, що створить доволі комфортні умови для перебування на вулиці.

Однак, варто зауважити, що висока вологість може спричинити дискомфорт, погіршення самопочуття, посилення сприйняття спеки, а також сприяти розвитку грибка та плісняви в приміщеннях.

Тиск залишатиметься стабільним, на рівні 736-737 мм рт. ст. Ранок та день пройдуть під знаком прохолодної, але бездощової атмосфери. Ввечері, при зниженні температури, небо залишатиметься хмарним, але дощу не передбачається. За народним прогнозом, цей день вважався святом пастухів, коли худобу виганяли на поля після зимового періоду. Окрім того, ця доба пов’язана із прильотом ластівок, що символізує наближення грози. Якщо ж день безвітряний, це віщує гарний врожай.

Загалом, прогноз погоди у Львові на 6 травня не передбачає суттєвих змін, і погодні умови будуть відносно стабільними.

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