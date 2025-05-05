Синоптики также обнародовали прогноз погоды во Львове на 6 мая и рассказали, чего ждать с этого дня.

Прогноз погоды во Львове на 6 мая обещает облачный день без осадков, сообщает Politeka.

С утра и до самого вечера небо будет покрыто облаками, но дождя не ожидается. Температура воздуха ночью будет держаться на уровне +8°C, с постепенным повышением до +11°C днем ​​и понижением до +10°C вечером. Ветер будет умеренный, с максимальной скоростью до 2,9 м/с, а вероятность осадков в течение дня достигнет 34%. Влажность воздуха снизится с 89% утром до 71% до вечера, что создаст комфортные условия для пребывания на улице.

Однако, стоит заметить, что высокая влажность может повлечь за собой дискомфорт, ухудшение самочувствия, усиление восприятия жары, а также способствовать развитию грибка и плесени в помещениях.

Давление будет оставаться стабильным, на уровне 736-737 мм рт. ст. Утро и день пройдут под знаком прохладной, но безоблачной атмосферы. Вечером, при понижении температуры, небо будет облачным, но дождя не ожидается. По народному прогнозу этот день считался праздником пастухов, когда скот выгоняли на поля после зимнего периода. Кроме того, эти сутки связаны с прилетом ласточок, что символизирует приближение грозы. Если же день безветренный, это предвещает хороший урожай.

В целом прогноз погоды во Львове на 6 мая не предусматривает существенных изменений, и погодные условия будут относительно стабильными.

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