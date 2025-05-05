Графіки планових відключень електроенергії у Дніпрі та області на 6 травня 2025 року місцевих попередили про обмеження.

У вівторок, 6 травня, у Дніпрі та в окремих районах області буде тимчасово припинено подачу електроенергії на низці вулиць, дізнайтесь, де введуть графіки відключень, передає Politeka.

Про це повідомляє ЦЕК.

Роботи у місті Дніпро заплановані на 6 травня з 08:00 до 18:00 за вулицями: Братів Горобців: 59; Криворізька: 10; Макарова: 8; Робоча: 71; Інженерна: 7, 7А, 11; Квартальна: 36.

у Самарівському районі на 06. 05. з 08:00 до 18:00 за вулицями, село Зарічне - Буркіна: 1, 2, 4; Десантна: 10; Захисників України: 1-11, 11А, 12-15, 15А, 16, 17; Зенітна: 2, 4; Курсантська: 10-13; Мережева: 1, 2, 4, 23; Молодіжна: 2А, 3, 4, 8, 9, 11, 14; Осіння: 1-8, 8/3, 9-12, 14, 15, 17; Танкова: 4, 4А, 5-9, 11-14, 18, 20-27, 29, 145А, 448Г.

у Павлограді на 06. 05. з 08:00 до 18:00 за адресами:

Віталія Шкуренка: 1, 2, 2/1, 2А, 3, 3А, 4, 6/1;

Поштова: 1, 1А, 1Б, 2, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 4-6, 6/1, 6А, 8-10, 12, 12А, 14, 16, 18, 18А, 20-28 (парні);

Сергія Корольова: 1, 2, 2/1, 2А, 2Б, 4, 4/1, 4А, 6, 6/2, 8, 8А, 10, 12;

у місті Жовті води на 06 число з 07:30 до 18:00 за адресами:

Героїв УПА: 1-22, 24-27, 27А, 28-32, 32А, 33-44, 46-61, 63, 67-79 (непарні), 83-99 (непарні), 103-111 (непарні);

Тиха: 3-7, 9-16, 18-25, 27-29, 32-51, 53-58, 60;

Івана Богуна: 77, 77А, 79;

Козацької Слави: 21.

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