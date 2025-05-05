Графики плановых отключений электроэнергии в Днепре и области на 6 мая 2025 местных предупредили об ограничениях.

Во вторник, 6 мая, в Днепре и в отдельных районах области будет временно прекращена подача электроэнергии на ряде улиц, узнайте, где будут введены графики отключений , передает Politeka.

Об этом сообщает ЦЭК.

Работы в городе Днепр запланированы на 6 мая с 08:00 до 18:00 по улицам: Братьев Воробьев: 59; Криворожская: 10; Макарова: 8; Рабочая: 71; Инженерная: 7, 7А, 11; Квартальная: 36.

в Самаровском районе на 06.05. с 08:00 до 18:00 по улицам, село Заречное – Буркина: 1, 2, 4; Десантная: 10; Защитников Украины: 1-11, 11А, 12-15, 15А, 16, 17; Зенитная: 2, 4; Курсантская: 10-13; Сетевая: 1, 2, 4, 23; Молодежная: 2А, 3, 4, 8, 9, 11, 14; Осенняя: 1-8, 8/3, 9-12, 14, 15, 17; Танковая: 4, 4А, 5-9, 11-14, 18, 20-27, 29, 145А, 448Г.

в Павлограде на 06.05. с 08:00 до 18:00 по адресам:

Виталия Шкуренко: 1, 2, 2/1, 2А, 3, 3А, 4, 6/1;

Почтовая: 1, 1А, 1Б, 2, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 4-6, 6/1, 6А, 8-10, 12, 12А, 14, 16, 18, 18А, 20-28 (парни);

Сергея Королева: 1, 2, 2/1, 2А, 2Б, 4, 4/1, 4А, 6, 6/2, 8, 8А, 10, 12;

в городе Желтые воды на 06 число с 07:30 до 18:00 по адресу:

Героев УПА: 1-22, 24-27, 27А, 28-32, 32А, 33-44, 46-61, 63, 67-79 (нечетные), 83-99 (нечетные), 103-111 (нечетные);

Тихая: 3-7, 9-16, 18-25, 27-29, 32-51, 53-58, 60;

Ивана Богуна: 77, 77А, 79;

Казачьей Славы: 21.

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