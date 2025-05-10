Для вимушених переселенців, які знайшли притулок в Одесі, з'явилася можливість отримати безкоштовне житло для ВПО.

Безкоштовне житло для ВПО в Одесі передбачає ще й харчування та інші необхідні послуги завдяки ініціативі Благодійного фонду «Шлях до Дому», повідомляє Politeka.

Цей проект, спрямований на підтримку людей, які постраждали від бойових дій та окупації, працює на основі гуманітарної допомоги та допомагає переселенцям адаптуватися у новому місті.

Фонд надає тимчасове безкоштовне житло для ВПО в Одесі, зокрема йдеться про жінок з дітьми та родини. Окремо зазначено, що в даний момент самотнім чоловікам це недоступно. Проживання в центрі забезпечується на період від одного до тридцяти днів, що дає людям час на те, щоб знайти більш стабільний дах над головою або вирішити інші організаційні питання.

Центр прийому знаходиться за адресою: вулиця Софіївська, 10. Підтримка, яку надають переселенцям, включає не тільки безкоштовне житло для ВПО в Одесі, а й гаряче харчування, медичну допомогу (за потреби), психологів та догляд за дітьми. Крім того, дітям пропонують різноманітні творчі та розвиваючі заняття.

Також є кілька оголошеньна платформі OLX.ua. У одному з варіантів пропонується кімната громадянкам до 55 років, які потребують даху над головою після переїзду з зони бойових дій. В обмін потрібна допомога по дому. Кімната знаходиться в районі старої Воронцовки, поруч з Алексеївською площею.

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