Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе предусматривает питание и другие необходимые услуги благодаря инициативе Благотворительного фонда «Путь к Дому», сообщает Politeka.

Этот проект, направленный на поддержку пострадавших от боевых действий и оккупации, работает на основе гуманитарной помощи и помогает переселенцам адаптироваться в новом городе.

Фонд предоставляет временное бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе, в частности речь идет о женщинах с детьми и семьями. Отдельно отмечено, что в данный момент одиноким мужчинам это недоступно. Проживание в центре обеспечивается от одного до тридцати дней, что дает людям время на то, чтобы найти более стабильную крышу над головой или решить другие организационные вопросы.

Центр приема находится по адресу: улица Софиевская, 10. Поддержка, оказываемая переселенцам, включает не только бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе, но и горячее питание, медицинскую помощь (при необходимости), психологов и уход за детьми. Кроме того, детям предлагают разные творческие и развивающие занятия.

Также есть несколько объявлений на OLX.ua. В одном из вариантов предлагается комната гражданкам до 55 лет, нуждающимся в крыше над головой после переезда из зоны боевых действий. В обмен требуется помощь по дому. Комната находится в районе старой Воронцовки, рядом с Алексеевской площадью.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, подорожание хлеба в Одессе: к каким колебаниям в ценах готовиться

Как сообщала Politeka, повышение тарифов на коммунальные услуги в Одессе: когда прогнозируют большие цены