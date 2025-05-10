Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе предусматривает питание и другие необходимые услуги благодаря инициативе Благотворительного фонда «Путь к Дому», сообщает Politeka.

Этот проект, направленный на поддержку пострадавших от боевых действий и оккупации, работает на основе гуманитарной помощи и помогает переселенцам адаптироваться в новом городе.

Фонд предоставляет временное бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе, в частности речь идет о женщинах с детьми и семьями. Отдельно отмечено, что в данный момент одиноким мужчинам это недоступно. Проживание в центре обеспечивается от одного до тридцати дней, что дает людям время на то, чтобы найти более стабильную крышу над головой или решить другие организационные вопросы.

дом

Центр приема находится по адресу: улица Софиевская, 10. Поддержка, оказываемая переселенцам, включает не только бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе, но и горячее питание, медицинскую помощь (при необходимости), психологов и уход за детьми. Кроме того, детям предлагают разные творческие и развивающие занятия.

Также есть несколько объявлений на OLX.ua. В одном из вариантов предлагается комната гражданкам до 55 лет, нуждающимся в крыше над головой после переезда из зоны боевых действий. В обмен требуется помощь по дому. Комната находится в районе старой Воронцовки, рядом с Алексеевской площадью.

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