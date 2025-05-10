Подорожчання проїзду на Одещині стосувалося лише деяких районів, і хоча деякі пасажири навіть не помітять змін, інші вже відчули удар по гаманцю, повідомляє Politeka.net.

Однією з найпомітніших змін став стрибок тарифів вверх на міжміські маршрути в нашому облцентрі та Південному. Перевізник ТОВ «Північ Транс» підняв ціну квитка на маршрутах №67 і №68 на 20 гривень. Тепер вартість становить 70 грн, що значно вдарило по кишенях пасажирів, які часто користуються цим транспортом.

Таке подорожчання проїзду на Одещині не залишилося непоміченим, і місцеві жителі активно обговорюють нові тарифи, висловлюючи своє невдоволення.

Подібні зміни торкнулися і інших частин області, зокрема міста Ізмаїл, де вартість квитка в маршрутках зросла з 15 до 20 грн. Загалом, подорожчання проїзду на Одещині не обмежилося лише міжміськими маршрутами. Вже на початку року в місті зросла ціна поїздки в міському транспорті. Для прикладу, в громадському електротранспорті тепер потрібно заплатити 15 гривень.

Що стосується абонементів, то для тих, хто часто користується транспортом, є можливість оформити місячний абонемент. Так, квиток на трамвай чи тролейбус коштуватиме по 420 грн на кожен вид, а комбінований абонемент обійдеться у 567.

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