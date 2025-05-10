Подорожание проезда в Одесской области касалось лишь некоторых районов, и хотя некоторые пассажиры даже не заметят изменений, другие уже почувствовали удар по кошельку, сообщает Politeka.net.

Одним из самых заметных изменений стал скачок тарифов вверх на междугородные маршруты в нашем облцентре и Южном. Перевозчик ООО "Север Транс" поднял цену билета на маршрутах №67 и №68 на 20 гривен. Теперь стоимость составляет 70 грн, что значительно ударило по карманам пассажиров, часто пользующихся этим транспортом.

Такое подорожание проезда в Одесской области не осталось незамеченным, и местные жители активно обсуждают новые тарифы, выражая свое недовольство.

Подобные изменения затронули и другие части области, в частности города Измаил, где стоимость билета в маршрутках выросла с 15 до 20 грн. В целом подорожание проезда на Одесщине не ограничилось только междугородними маршрутами. Уже в начале года в городе увеличилась стоимость поездки в городском транспорте. Например, в общественном электротранспорте теперь нужно заплатить 15 гривен.

Что касается абонементов, то для часто пользующихся транспортом есть возможность оформить месячный абонемент. Так, билет на трамвай или троллейбус обойдется по 420 грн на каждый вид, а комбинированный абонемент обойдется в 567.

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