З 1 травня стартувало підвищення тарифів на комунальні послуги в Одесі, включаючи нові платіжки за газ, світло та воду.

У травні актуальним є питання підвищення тарифів на комунальні послуги в Одесі, оскільки низка рішень уряду вплине на щомісячні витрати громадян, повідомляє Politeka.

У сфері газопостачання зберігається фіксована ціна – 7,96 грн/кубометр для клієнтів Нафтогазу до кінця жовтня. Однак з 1 травня з’явиться третя платіжка – за технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Її розмір залежатиме від характеристик будинку й може становити від 100 до 1000 гривень.

Розцінки на електроенергію також залишаться незмінними – 4,32 гривні/кВт-год. Водночас скасовується пільга для користувачів електроопалення, і з травня всі платитимуть за загальним тарифом. Для споживачів із двозонними лічильниками діятиме нічна знижка – 2,16 гривні/кВт-год з 23:00 до 07:00.

Щодо водопостачання, попри мораторій, ціни можуть коливатися залежно від регіону. У середньому за холодну воду споживачі платять 41 грн/м³, але в окремих містах сума перевищує 60 грн. Гаряча вода коштує 90–100 гривень за м³, і можливе подорожчання до 150 грн.

Система субсидій переходить на неопалювальний сезон. Більшість домогосподарств отримають її автоматично, але в разі змін у складі сім’ї або оренди житла необхідно звертатися до ПФУ. Заявку можна подати онлайн або через ЦНАП.

На тлі загального зростання витрат експерти прогнозують поступове, але неминуче підвищення цін. Це особливо відчують жителі великих міст, адже підвищення тарифів на комунальні послуги в Одесі неминуче вплине на вартість товарів, послуг та рівень життя населення.

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