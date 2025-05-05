С 1 мая стартовало повышение тарифов на коммунальные услуги в Одессе, включая новые платежи за газ, свет и воду.

В мае актуален вопрос повышения тарифов на коммунальные услуги в Одессе, поскольку ряд решений правительства повлияет на ежемесячные расходы граждан, сообщает Politeka.

В сфере газоснабжения сохраняется фиксированная цена – 7,96 грн/кубометр для клиентов Нефтегаза до конца октября. Однако с 1 мая появится третья платежка – за техническое обслуживание внутридомовых сетей. Ее размер зависит от характеристик дома и может составлять от 100 до 1000 гривен.

Расценки на электроэнергию также останутся неизменными – 4,32 гривны/кВт-ч. В то же время отменяется льгота для пользователей электроотопления, и с мая все будут платить по общему тарифу. Для потребителей с двухзонными счетчиками будет действовать ночная скидка – 2,16 гривны/кВт-ч с 23:00 до 07:00.

По водоснабжению, несмотря на мораторий, цены могут колебаться в зависимости от региона. В среднем за холодную воду потребители платят 41 грн/м³, но в отдельных городах сумма превышает 60 грн. Горячая вода стоит 90–100 гривен за м³, и возможно подорожание до 150 грн.

Система субсидий переходит на неотапливаемый сезон. Большинство домохозяйств получат ее автоматически, но в случае изменений в составе семьи или аренды жилья необходимо обращаться в ПФУ. Заявку можно подать онлайн или через ЦНАП.

На фоне общего роста издержек эксперты прогнозируют постепенное, но неизбежное повышение цен. Это особенно ощутят жители крупных городов, ведь повышение тарифов на коммунальные услуги в Одессе неизбежно повлияет на стоимость товаров, услуг и уровень жизни населения.

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