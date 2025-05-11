Безкоштовні продукти для ВПО у Запоріжжі власноруч готують двоє французьких волонтерів, повідомляє Politeka.
Як інформує Суспільне, Луік Нерві та Ів Бурже, професійні пекарі, залишили комфортне життя у Франції, щоб підтримати українців у прифронтових регіонах. Вони наадають безкоштовні продукти для ВПО та місцевих у Запоріжжі.
Луік привіз із собою улюблений сімейний рецепт хліба, який полюбляє ще з дитинства. Разом із Івом вони переобладнали мікрофургон у справжню мобільну пекарню. Усередині є все потрібне, від міксера до духовки. Живиться ця маленька фабрика добра генератором. На ньому Луік розмістив два постери.
З одного боку рідне місто Лорг, з іншого Херсон, який чоловік називає своїм другим серцем. І так само щиро, каже, полюбив і наше місто. Проєкт, у якому вони беруть участь, має назву Пекарі без кордонів. Його суть проста. Пекти хліб для тих, хто змушений був залишити свій дім через війну.
У день команда готує до девʼятисот хлібин. Усі інгредієнти виключно українські. Тісто вимішують руками, з особливою увагою, як для рідних. Все це видають як безкоштовні продукти для ВПО у Запоріжжі.
Попри обстріли й ризики, кухарі не бояться їхати в прифронтові громади. Кажуть, що страх зникає, коли бачиш очі тих, хто приймає цей хліб з вдячністю. Під час першого візиту до міста Ів Бурже почув вибухи просто посеред робочого дня. Але це не зупинило їх.
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