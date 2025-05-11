Переселенцам, которые бежали от войны, постоянно предоставляют бесплатные продукты для ВПЛ в Запорожье, так что рассказываем подробнее.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Запорожье собственноручно готовят два французских волонтера, сообщает Politeka.

Как сообщает Общественное, Луик Нерви и Ив Бурже, профессиональные пекари, оставили комфортную жизнь во Франции, чтобы поддержать украинцев в прифронтовых регионах. Они предоставляют бесплатные продукты для ВПЛ и местных в Запорожье.

Луик привез с собой любимый семейный рецепт хлеба, который любит с детства. Вместе с Ивом они переоборудовали микрофургон в настоящую мобильную пекарню. Внутри есть все, что нужно, от миксера до духовки. Питается эта фабрика хорошая генератором. На нем Луик разместил два постера.

С одной стороны родной город Лорг, с другой Херсон, который мужчина называет своим вторым сердцем. И так же искренне, говорит, полюбил и наш город. Проект, в котором они участвуют, называется Пекари без границ. Его суть проста. Печь хлеб для тех, кто вынужден был покинуть свой дом из-за войны.

В день команда готовит до девятисот хлебов. Все ингредиенты исключительно украинские. Тесто вымешивают руками, с особым вниманием как для родных. Все это выдают как бесплатные продукты для ВПЛ в Запорожье.

Несмотря на обстрелы и риски, повара не боятся уезжать в прифронтовые общины. Говорят, что страх исчезает, когда видишь глаза тех, кто принимает этот хлеб с благодарностью. Во время первого визита в город Ив Бурже услышал взрывы прямо посреди рабочего дня. Но это не остановило их.

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