Новий графік електричок в Києві з 5 травня тимчасово змінить розклад окремих рейсів через ремонтні роботи на одній із станцій.

Новий графік електричок в Києві з 5 травня тимчасово змінює порядок руху окремих рейсів міської кільцевої електрички, зокрема на станції «Дарниця», повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає перевізник Kyiv City Express.

Причина — проведення планових ремонтних робіт на інфраструктурі. У період з 5 по 9.05 посадка та висадка пасажирів тимчасово відбуватиметься не за звичним маршрутом, а з альтернативних платформ.

Зміни торкнутьсят таких потягів:

6, 8 та 9 числа — рейси А1 (відправлення о 05:37) і Б1 (о 05:31),

5, 7 та 8 числа — рейси А25 (о 22:37) і Б25 (о 22:31).

Пасажирів закликають уважно слухати оголошення на станціях та заздалегідь планувати маршрут. У пресслужбі установи зазначили, що тимчасові заходи пов’язані з необхідністю технічного обслуговування колій і забезпечення безпеки перевезень.

Новий графік електричок в Києві з 5 травня стосується лише обмеженої кількості рейсів, а решта руху залишається без змін. Роботи триватимуть кілька днів, після чого розклад повернеться до звичного.

Ці заходи дозволять оперативно усунути наявні несправності та уникнути аварійних ситуацій у майбутньому. У разі додаткових коригувань компанія пообіцяла інформувати пасажирів через офіційні канали зв’язку.

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