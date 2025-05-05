Новий графік електричок в Києві з 5 травня тимчасово змінює порядок руху окремих рейсів міської кільцевої електрички, зокрема на станції «Дарниця», повідомляє Politeka.
Таку інформацію надає перевізник Kyiv City Express.
Причина — проведення планових ремонтних робіт на інфраструктурі. У період з 5 по 9.05 посадка та висадка пасажирів тимчасово відбуватиметься не за звичним маршрутом, а з альтернативних платформ.
Зміни торкнутьсят таких потягів:
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6, 8 та 9 числа — рейси А1 (відправлення о 05:37) і Б1 (о 05:31),
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5, 7 та 8 числа — рейси А25 (о 22:37) і Б25 (о 22:31).
Пасажирів закликають уважно слухати оголошення на станціях та заздалегідь планувати маршрут. У пресслужбі установи зазначили, що тимчасові заходи пов’язані з необхідністю технічного обслуговування колій і забезпечення безпеки перевезень.
Новий графік електричок в Києві з 5 травня стосується лише обмеженої кількості рейсів, а решта руху залишається без змін. Роботи триватимуть кілька днів, після чого розклад повернеться до звичного.
Ці заходи дозволять оперативно усунути наявні несправності та уникнути аварійних ситуацій у майбутньому. У разі додаткових коригувань компанія пообіцяла інформувати пасажирів через офіційні канали зв’язку.
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