Новый график электричек в Киеве с 5 мая временно изменит расписание отдельных рейсов из-за ремонтных работ на одной из станций.

Новый график электричек в Киеве с 5 мая временно изменяет порядок движения отдельных рейсов городской кольцевой электрички, в том числе на станции «Дарница», сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет перевозчик Kyiv City Express .

Причина – проведение плановых ремонтных работ на инфраструктуре. В период с 5 по 9.05 посадка и высадка пассажиров будет временно проходить не по привычному маршруту, а с альтернативных платформ.

Изменения коснутся таких поездов:

6, 8 и 9 числа - рейсы А1 (отправление в 05:37) и Б1 (в 05:31),

5, 7 и 8 числа - рейсы А25 (в 22:37) и Б25 (в 22:31).

Пассажиров призывают внимательно слушать объявления на станциях и планировать маршрут заранее. В пресс-службе учреждения отметили, что временные меры связаны с необходимостью технического обслуживания путей и обеспечения безопасности перевозок.

Новый график электричек в Киеве с 5 мая касается лишь ограниченного количества рейсов, а остальное движение остается без изменений. Работы продлятся несколько дней, после чего расписание вернется к привычному.

Эти меры позволят оперативно устранить имеющиеся неисправности и избежать аварийных ситуаций в будущем. В случае дополнительных корректировок компания пообещала информировать пассажиров по официальным каналам связи.

Последние новости:

Напомним, Работа для пенсионеров в Киеве: работодатели дадут проживание и заплатят от 25 тысяч, перечень привлекательных вакансий.

Також Politeka писала, Подорожание хлеба в Киеве: цены снова резко пошли вверх.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Киевской области: с мая цены поползут вверх.