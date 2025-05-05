Найдешевші квартири в Києві можна знайти в різних районах міста, проте на околицях ціни нижчі.

Для тих, хто шукає доступне житло без зайвих витрат, з’явились цікаві пропозиції про найдешевші квартири в Києві, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували оголошення в OLX та з'ясували, які пропозиції є на ринку нерухомості.

Найдешевші квартири в Києві можна знайти в різних районах міста. Зокрема, здається житло, що розташоване на 7-му поверсі 9-поверхового будинку. Загальна площа квартири — 30 квадратних метрів, з яких 16 — простора, світла кімната, а кухня займає 5,6 м². Санвузол суміщений, балкон — засклений.

У кімнаті — необхідні меблі: стінка, зручний диван та розкладне крісло, які створюють атмосферу домашнього тепла. Кухня обладнана газовою плитою. У наявності побутова техніка: холодильник, мікрохвильова піч, пральна машина.

Будинок розташований у місці з розвиненою інфраструктурою: поруч — ринок, численні магазини, аптеки, школи та дитячі садочки. До станції метро «Чернігівська» всього 7 хвилин на громадському транспорті. Зручне транспортне сполучення дозволяє швидко дістатися будь-якої точки міста. Вартість оренди — 7000 гривень на місяць плюс комунальні послуги. Комісія агентства — 50%.

Крім того, найдешевші квартири в Києві можна знайти подалі від центру міста. Оренда затишної однокімнатної квартири-студії в приватному секторі, окремо від господаря, на вулиці Верболозна, 25, в районі Сирця.

Ця компактна, але дуже охайна квартирка розташована у флігелі, окремій будівлі, що має всього три квартири. Вона складається з кухні-вітальні та просторої ванної кімнати. Вокруг будинку — затишний сад, що створює атмосферу спокою та комфорту.

Житло ідеально підходить для однієї особи, котра цінує спокій та приватність. Важливо: прохання не турбувати власників без посередників. Умови оренди: 6 тисяч оплата першого та гарантійного місяця, а також комунальні послуги. Комісія агентства — 50% одноразово.

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