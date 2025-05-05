Самые дешевые квартиры в Киеве можно найти в разных районах города, однако в окрестностях цены ниже.

Для тех, кто ищет доступное жилье без лишних трат, появились интересные предложения о самых дешевых квартирах в Киеве, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали объявления в OLX и выяснили, какие предложения есть на рынке недвижимости.

Самые дешевые квартиры в Киеве можно найти в разных районах города. В частности, кажется же итло, расположенное на 7-м этаже 9-этажного дома. Общая площадь – 30 квадратных метров, из которых 16 – просторная, светлая комната, а кухня занимает 5,6 м². Санузел совмещен, балкон – застеклен.

В комнате – необходимая мебель: стенка, удобный диван и раскладное кресло, создающее атмосферу домашнего тепла. Кухня оборудована газовой плитой. В наличии бытовая техника: холодильник, микроволновка, стиральная машина.

Дом расположен в месте с развитой инфраструктурой: рядом – рынок, многочисленные магазины, аптеки, школы и детские сады. До станции метро "Черниговская" всего 7 минут на общественном транспорте. Удобное транспортное сообщение позволяет быстро добраться до любой точки города. Стоимость аренды – 7000 гривен в месяц плюс коммунальные услуги. Комиссия агентства - 50%.

Кроме того, самые дешевые квартиры в Киеве можно найти вдали от центра города. Аренда уютной однокомнатной квартиры-студии в частном секторе, отдельно от хозяина, по улице Верболозная, 25, в районе Сырца.

Эта компактная, но очень чистоплотная квартирка расположена во флигеле, отдельном здании, имеющем всего три жилья. Она состоит из кухни-гостиной и просторной ванной комнаты. Вокруг дома – уютный сад, создающий атмосферу покоя и комфорта.

Жилье идеально подходит для одного человека, который ценит спокойствие и приватность. Важно: просьба не беспокоить собственников без посредников. Условия аренды: 6 тысяч оплат первого и гарантийного месяца, а также коммунальные услуги. Комиссия агентства – 50% однократно.

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