Локальні графіки відключення світла в Харкові та області можуть застосовуватися і в понеділок, 5 травня 2025 року.

Яка зараз ситуація в енергосистемі та які графіки відключення світла можуть застосовувати в Харкові та області 5 травня 2025 року, повідомляє Politeka.

Напередодні в Україні фіксувалося невелике зниження споживання електроенергії, максимальний рівень енергоспоживання за добу при цьому спостерігається ввечері.

В "Укренерго" звертаються до українців із наполегливим проханням – за можливості перенести активне енергоспоживання та використання потужних електроприладів на період найефективнішої роботи сонячних електростанцій – приблизно з 10:00 до 16:00. Це допоможе розвантажити загальну мережу та стабілізувати ситуацію в енергосистемі.

Ще один важливий момент, про який не варто забувати – це те, що енергосистема України продовжує відновлюватися від наслідків ворожих ракетних і дронових атак, аварійно-відновлювальні роботи на енергообʼєктах тривають, пише Politeka.

Наразі обленерго не повідомляло про застосування в Харкові та області стабілізаційних та аварійних графіків відключення світла на 5 травня 2025 року.

У понеділок, 5 травня, в Харкові та області можуть діяти лише локальні графіки відключення світла, які регулярно застосовуються в різних населених пунктах під час проведення ремонтних робіт в електромережах. За актуальною інформацією про планові знеструмлення стежте на сторінці обленерго та вашої територіальної громади.

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