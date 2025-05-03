Що відомо про можливі графіки відключення світла в межах Харкова та області на неділю, 4 травня 2025 року.

У Харкові та області регулярно проводяться профілактичні роботи в енергомережі та застосовуються локальні графіки відключення світла – чого чекати 4 травня 2025 року, пише Politeka.

Напередодні по Україні було зафіксовано незначне зниження рівня енергоспоживання. За даними компанії "Укренерго", пік енергоспоживання за добу спостерігається в вечірні години.

Щоб максимально розвантажити загальну мережу та допомогти стабілізувати енергосистему, енергетики просять українців за можливості планувати використання потужних електроприладів на період із 10:00 до 16:00, коли найефективніше працюють сонячні електростанції, повідомляє Politeka.

Попри те, що українська енергосистема все ще продовжує відновлюватися від результатів російських масованих ракетних і дронових атак по наших енергообʼєктах, і аварійно-відновлювальні роботи ще тривають, наразі немає підстав для застосування стабілізаційних або аварійних графіків відключення світла на 4 травня, зокрема на території Харкова та області.

У неділю, 4 травня, в Харкові та області можуть відбуватися лише локальні знеструмлення, повʼязані з ремонтними роботами в мережах. За такими графіками відключення світла можна стежити на сторінках обленерго та конкретних територіальних громад.

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