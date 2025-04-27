Які графіки відключення світла діятимуть у Харкові та області на наступному тижні – з 28 квітня по 4 травня 2025 року.

У Харківській області з 28 квітня по 4 травня 2025 року знову можуть запроваджуватися локальні графіки відключення світла, пише Politeka.

У компанії "Укренерго" повідомили, що рівень споживання електроенергії по Україні зараз відповідає сезонним показникам.

Єдина проблема – що пік споживання спостерігається у вечірні години. Для того, аби максимально стабілізувати енергосистему, українців наполегливо просять перенести використання потужних електричних приладів на години активної роботи сонячних електростанцій – із 10:00 до 18:00.

Відзначимо, наразі мова не йде про запровадження стабілізаційних і аварійних графіків відключення світла в Харківській області на кінець квітня та початок травня, ситуація в енергосистемі досить стабільна, повідомляє Politeka.

На наступному тижні – з 28 квітня по 4 травня 2025 року – в Харкові та області можуть запроваджувати саме локальні графіки відключення світла, які зазвичай повʼязані з проведенням ремонтних або профілактичних робіт в електромережах.

Такі знеструмлення зазвичай тривають по 10-12 годин на добу та застосовуються лише на окремих вулицях у конкретних населених пунктах. Про такі обмеження на наступний тиждень поки не повідомлялося, але за оновленою інформацією можна стежити на сторінках обленерго та територіальних громад.

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