Какие графики отключения света будут действовать в Харькове и области на следующей неделе – с 28 апреля по 4 мая 2025 года.

В Харьковской области с 28 апреля по 4 мая 2025 года снова могут вводиться локальные графики отключения света, пишет Politeka.

В компании "Укрэнерго" сообщили, что уровень потребления электроэнергии по Украине сейчас соответствует сезонным показателям.

Единственная проблема – то, что пик потребления наблюдается в вечерние часы. Чтобы максимально стабилизировать энергосистему, украинцев настойчиво просят перенести использование мощных электрических приборов на часы активной работы солнечных электростанций – с 10:00 до 18:00.

Отметим, что речь не идет о введении стабилизационных и аварийных графиков отключения света в Харьковской области на конец апреля и начало мая, ситуация в энергосистеме достаточно стабильная, сообщает Politeka.

На следующей неделе – с 28 апреля по 4 мая 2025 года – в Харькове и области могут вводить именно локальные графики отключения света, обычно связанные с проведением ремонтных или профилактических работ в электросетях.

Такие обесточения обычно длятся по 10-12 часов в сутки и применяются только на отдельных улицах в конкретных населенных пунктах. О таких ограничениях на следующую неделю пока не сообщалось, но за обновленной информацией можно следить на страницах облэнерго и территориальных общин.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о списке категорий людей, которые могут получить денежную помощь в Киеве.

Также Politeka писала, кто может выйти на пенсию в 50 лет с минимальным стажем.

Кроме того, Politeka рассказывала, когда будет введена уголовная ответственность для ТЦК и ВЛК.