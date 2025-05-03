Что известно о возможных графиках отключения света в пределах Харькова и области на воскресенье, 4 мая 2025 года.

В Харькове и области регулярно проводятся профилактические работы в сети и применяются локальные графики отключения света – чего ждать 4 мая 2025 года, пишет Politeka.

Накануне по Украине было зафиксировано незначительное снижение уровня энергопотребления. По данным компании "Укрэнерго", пик энергопотребления за сутки наблюдается в вечерние часы.

Чтобы максимально разгрузить общую сеть и помочь стабилизировать энергосистему, энергетики просят украинцев по возможности планировать использование мощных электроприборов на период с 10:00 до 16:00, когда эффективно работают солнечные электростанции, сообщает Politeka.

Несмотря на то, что украинская энергосистема все еще продолжает восстанавливаться от результатов российских массированных ракетных и дроновых атак по нашим энергообъектам, и аварийно-восстановительные работы еще продолжаются, сейчас нет оснований для применения стабилизационных или аварийных графиков отключения света на 4 мая, в частности на территории Харькова и области.

В воскресенье, 4 мая, в Харькове и области могут проходить только локальные обесточения, связанные с ремонтными работами в сетях. За такими графиками отключения света можно следить на страницах облэнерго и конкретных территориальных общин.

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