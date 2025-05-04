Локальные графики отключения света в Харькове и области могут применяться и в понедельник, 5 мая 2025 года.

Какая сейчас ситуация в энергосистеме и какие графики отключения света могут использоваться в Харькове и области 5 мая 2025 года, сообщает Politeka.

Накануне в Украине фиксировалось небольшое снижение потребления электроэнергии, максимальный уровень энергопотребления за сутки при этом наблюдается вечером.

В "Укрэнерго" обращаются к украинцам с настойчивой просьбой – по возможности перенести активное энергопотребление и использование мощных электроприборов на период эффективной работы солнечных электростанций – примерно с 10:00 до 16:00. Это поможет разгрузить общую сеть и стабилизировать ситуацию в энергосистеме.

Еще один немаловажный момент, о котором не стоит забывать – это то, что энергосистема Украины продолжает восстанавливаться от последствий вражеских ракетных и дроновых атак, аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются, пишет Politeka.

В настоящее время облэнерго не сообщало о применении в Харькове и области стабилизационных и аварийных графиков отключения света на 5 мая 2025 года.

В понедельник, 5 мая, в Харькове и области могут действовать только локальные графики отключения света, регулярно применяемые в различных населенных пунктах во время проведения ремонтных работ в электросетях. За актуальной информацией о плановых обесточиваниях следите на странице облэнерго и вашей территориальной общины.

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