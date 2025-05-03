Ви можете отримати допомогу на оренду житла в Одесі, якщо подасте заявку.

Допомога на оренду житла в Одесі та області доступна для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), повідомляє Politeka.

Про це інформують на офіційній сторінці ініціативи.

Підтримку надають у межах проєкту “Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV”, який реалізує благодійна організація “Карітас Одеса”.

У рамках програми передбачено компенсацію витрат на оренду помешкання та оплату комунальних послуг терміном до 6 місяців. Переселенці самостійно обирають місце проживання, а соціальні працівники (кейс-менеджери) супроводжуватимуть родини протягом усього періоду допомоги — зокрема, підтримуватимуть інтеграцію у нову громаду.

Хто може подати заявку на участь у програмі:

ВПО, які наразі проживають у місцях колективного розміщення;

переселенці, що орендують домівку, але мають ризик бути виселеними й не мають альтернатив;

новоприбулі ВПО, які зареєструвались у місті Одеса або в області з серпня 2024 року;

особи, які потребують особливого захисту (постраждалі від домашнього насильства, гендерно зумовленого насильства тощо).

Як подати заявку для отримання допомоги на оренду житла в Одесі:

Для попередньої реєстрації необхідно заповнити спеціальну Google-форму. Після цього з вами зв’яжуться фахівці організації.

Програма розрахована на підтримку людей, які опинилися в особливо складних умовах через війну, й має на меті не лише забезпечити житлом, а й допомогти краще адаптуватися в новій громаді.

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