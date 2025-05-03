Вы можете получить помощь в аренде жилья в Одессе, если подадите заявку.

Помощь на аренду жилья в Одессе и области доступно для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), сообщает Politeka.

Об этом информируют на официальной странице инициативы.

Поддержку оказывают в рамках проекта "Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV", который реализует благотворительная организация "Каритас Одесса".

В рамках программы предусмотрена компенсация расходов на аренду помещения и оплата коммунальных услуг сроком до 6 месяцев. Переселенцы самостоятельно выбирают место жительства, а социальные работники (кейс-менеджеры) будут сопровождать семьи в течение всего периода помощи — в частности, будут поддерживать интеграцию в новое общество.

Кто может подать заявку на участие в программе :

ВПЛ, которые проживают в местах коллективного размещения;

переселенцы, арендующие дом, но имеют риск быть выселенными и не имеют альтернатив;

новоприбывшие ВПЛ, которые зарегистрировались в городе Одесса или области с августа 2024 года;

лица, нуждающиеся в особой защите (пострадавшие от домашнего насилия, гендерно обусловленного насилия и т.п.).

Как подать заявку для получения помощи на аренду жилья в Одессе :

Для предварительной регистрации необходимо заполнить специальную Google-форму . После этого с вами свяжутся специалисты.

Программа рассчитана на поддержку людей, оказавшихся в особо сложных условиях из-за войны, и целью не только обеспечить жильем, но и помочь лучше адаптироваться в новой общине.

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