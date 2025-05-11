Пенсія батькам загиблого військовослужбовця в Харкові, відомі основні умови і суми виплат.

В Україні та зокрема в Харкові батьки військовослужбовця, який загинув під час проходження служби, мають право на пенсію у розмірі 70% від грошового забезпечення загиблого годувальника, передає Politeka.

Це передбачено положеннями Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», – інформує Пенсійний фонд України.

Як призначається пенсія в разі загибелі військовослужбовця в Харкові:

Право на дострокову пенсію мають не лише батьки, а й дружини (або чоловіки) військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов’язків. Така пенсія може бути призначена після досягнення 50 років за умови наявності страхового стажу не менше 20 років.

Після досягнення 55-річного віку пенсія за втрату годувальника призначається без урахування страхового стажу.

Розмір пенсійної виплати:

70% від грошового забезпечення загиблого – надається кожному з батьків, а також дружині чи чоловікові незалежно від наявності інших непрацездатних членів сім’ї.

Мінімальний розмір пенсії не повинен бути меншим за 7800 гривень.

У разі, якщо у загиблого залишилися діти:

Одна дитина отримує 70%.

Дві чи більше дітей – по 50% кожному, але не менше 6100 гривень на кожну дитину.

Навіть якщо військовослужбовець загинув не під час виконання службових обов’язків, родичі мають право на пенсію за втратою годувальника.

У такому випадку виплата становить 30% від грошового забезпечення загиблого на кожного непрацездатного члена родини.

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