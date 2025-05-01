Соціальна пенсія у Харкові, стало відомо, хто з українців має право на виплати у 2025 році.

У Харкові продовжують виплачувати соціальні виплати українцям, однак не всі люди, що досягли відповідного віку, мають достатній страховий стаж для нарахування стандартної пенсії, передає Politeka.

У такому випадку держава передбачила можливість отримання соціальної пенсії.

Згідно з чинним законодавством, у 2025 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. Якщо його менше, пенсійний вік відтерміновується:

у 63 роки — якщо є від 22 до 31 року стажу;

у 65 років — за наявності 15 - 21 року.

Якщо до 65-річного віку особа не набрала 15 років, вона має право звернутися за соціальною допомогою держави.

Для оформлення соціальної пенсії необхідно звернутись до управління соціального захисту та надати:

заяву на призначення допомоги;

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

копію рішення про встановлення опіки (для недієздатних осіб);

довідку з Пенсійного фонду про наявний страховий стаж;

декларацію про доходи та майно родини за останні 6 місяців.

Як визначається розмір допомоги?

Сума соціальної пенсії залежить від рівня доходів сім’ї. Виплата розраховується як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб і середнім доходом на одного члена родини.

Максимальний розмір допомоги не може перевищувати прожитковий мінімум для працездатних громадян. Виплату переглядають кожні шість місяців — залежно від змін у матеріальному становищі родини.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала, що популярний овоч подешевшав ще більше: які ціни стануть новою реальністю для українців.

Також Politeka писала, ціни на овочі до нового врожаю стануть новим ударом по гаманцях: на яке подорожчання чекати.

Як повідомляла Politeka, українці обурені стрімким подорожчанням популярного напою.