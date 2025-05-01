Социальная пенсия в Харькове стало известно, кто из украинцев имеет право на выплаты в 2025 году.

В Харькове продолжают выплачивать социальные выплаты украинцам, однако не все достигшие соответствующего возраста люди имеют достаточный страховой стаж для начисления стандартной пенсии, передает Politeka.

В таком случае государство предусмотрело возможность получения социальной пенсии.

Согласно действующему законодательству, в 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа.

в 63 года - если есть от 22 до 31 года стажа;

в 65 лет - при наличии 15 - 21 года.

Если к 65-летнему возрасту человек не набрал 15 лет, он имеет право обратиться за социальной помощью государства.

Для оформления социальной пенсии необходимо обратиться в управление социальной защиты и предоставить:

заявление о назначении помощи;

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

копию решения об установлении опеки (для недееспособных лиц);

справку из Пенсионного фонда об имеющемся страховом стаже;

декларацию о доходах и имуществе семьи за последние 6 месяцев.

Как определяется размер пособия?

Сумма социальной пенсии зависит от уровня дохода семьи. Выплата рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и средним доходом на одного члена семьи.

Максимальный размер пособия не может превышать прожиточный минимум для трудоспособных граждан. Выплату пересматривают каждые шесть месяцев в зависимости от изменений в материальном положении семьи.

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