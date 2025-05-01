В Харькове продолжают выплачивать социальные выплаты украинцам, однако не все достигшие соответствующего возраста люди имеют достаточный страховой стаж для начисления стандартной пенсии, передает Politeka.
В таком случае государство предусмотрело возможность получения социальной пенсии.
Согласно действующему законодательству, в 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа.
в 63 года - если есть от 22 до 31 года стажа;
в 65 лет - при наличии 15 - 21 года.
Если к 65-летнему возрасту человек не набрал 15 лет, он имеет право обратиться за социальной помощью государства.
Для оформления социальной пенсии необходимо обратиться в управление социальной защиты и предоставить:
- заявление о назначении помощи;
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код;
- копию решения об установлении опеки (для недееспособных лиц);
- справку из Пенсионного фонда об имеющемся страховом стаже;
- декларацию о доходах и имуществе семьи за последние 6 месяцев.
Как определяется размер пособия?
Сумма социальной пенсии зависит от уровня дохода семьи. Выплата рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и средним доходом на одного члена семьи.
Максимальный размер пособия не может превышать прожиточный минимум для трудоспособных граждан. Выплату пересматривают каждые шесть месяцев в зависимости от изменений в материальном положении семьи.
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