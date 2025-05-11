Пенсия родителям погибшего военнослужащего в Харькове, известны основные условия и суммы выплат.

В Украине и в частности в Харькове родители военнослужащего, погибшего во время прохождения службы, имеют право на пенсию в размере 70% от денежного довольствия погибшего кормильца, передает Politeka.

Это предусмотрено положениями Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц», – информирует Пенсионный фонд Украины.

Как назначается пенсия в случае гибели военнослужащего в Харькове:

Право на досрочную пенсию имеют не только родители, но и супруги (или мужья) военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей. Такая пенсия может быть назначена по достижении 50 лет при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

После достижения 55-летнего возраста пенсия за потерю кормильца назначается без учета страхового стажа.

Размер пенсионной выплаты:

70% от денежного довольствия погибшего – предоставляется каждому из родителей, а также жене или мужу независимо от наличия других нетрудоспособных членов семьи.

Минимальный размер пенсии не должен быть менее 7800 гривен.

В случае, если у погибшего остались дети:

Один ребенок получает 70%.

Два или более детей – по 50% каждому, но не менее 6100 гривен на каждого ребенка.

Даже если военнослужащий погиб не во время исполнения служебных обязанностей, родственники имеют право на пенсию по потере кормильца.

В таком случае выплата составляет 30% от денежного довольствия погибшего на каждого нетрудоспособного члена семьи.

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