Подорожчання кави в Харкові вже давно перестало бути локальним явищем і стало частиною глобальної тенденції в Україні та світі, повідомляє Politeka.

Головна причина подорожчання кави в Харкові - ситуація на світовому ринку. Через масштабні посухи у країнах, де традиційно вирощують цей продукт, постачання сировини суттєво скоротилося. Як наслідок, зерна на біржах підскочили майже втричі.

Фахівець з економіки Олег Пендзин пояснив, що зростання вартості на світовому рівні майже автоматично тягне за собою подорожчання кави в Харкові. Попри те що стрибок вартості чашки напою у місцевих закладах поки не виглядає катастрофічним, воно вже помітне. Тим більше, що змінилися ціни не лише через зерна.

Впливає і вартість електроенергії, і підвищення зарплат, і загальний рівень інфляції в країні. За статистикою Мінфіну, в березні середні споживчі цінники на даний продукт зросли більш ніж на 5 відсотків.

Щодо ситуації на полицях магазинів, то навіть зі знижками ціни на розчинну або зернову - б’ють по кишені. Наприклад, в АТБ упаковка розчинної сублімованої Carte Noire вагою 140 грамів навіть зі знижкою у 44 відсотки коштує 229 гривень.

Інша популярна марка — Jacobs Monarch - у розчинному варіанті на 200 грамів обійдеться вже у 445.90 за банку. А от якщо ви надаєте перевагу зерновій - то за кілограм Jacobs Monarch доведеться викласти майже тисячу. Ціна на таку упаковку - 968 гривень.