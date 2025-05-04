Подорожание кофе в Харькове уже давно перестало быть локальным явлением и стало частью глобальной тенденции в Украине и в мире, сообщает Politeka.

Главная причина подорожания кофе в Харькове – ситуация на мировом рынке. Из-за масштабных засух в странах, где традиционно выращивают этот продукт, поставка сырья существенно сократилась. Как следствие, зерна на биржах подскочили почти втрое.

Специалист по экономике Олег Пендзин пояснил, что рост стоимости на мировом уровне почти автоматически влечет подорожание кофе в Харькове. Несмотря на то, что скачок стоимости чашки напитка в местных заведениях пока не выглядит катастрофическим, оно уже заметно. Тем более что изменились цены не только из-за зерна.

Влияет и стоимость электроэнергии, повышение зарплат, и общий уровень инфляции в стране. По статистике Минфина, в марте средние потребительские ценники на этот продукт выросли более чем на 5 процентов.

Что касается ситуации на полках магазинов, то даже со скидками цены на растворимый или зерновой - бьют по карману. К примеру, в АТБ упаковка растворимой сублимированной Carte Noire весом 140 граммов даже со скидкой в ​​44 процента стоит 229 гривен.

Другая популярная марка – Jacobs Monarch – в растворном варианте на 200 граммов обойдется уже в 445.90 за банку. А вот если вы предпочитаете зерновую – то за килограмм Jacobs Monarch придется выложить почти тысячу. Цена на такую ​​упаковку – 968 гривен.