Безкоштовні продукти для переселенців у Харкові надаються у формі сертифікатів на товари для харчування, повідомляє Politeka.
Організатором виступає міжнародна гуманітарна організація Action Against Hunger, яка вже не вперше працює в Україні. Цього разу вона зосереджує увагу на тих, хто опинився в особливо вразливому становищі після евакуації.
Сама процедура проста, але водночас має свої умови. Спершу треба пройти попередню реєстрацію. І тільки ті, хто справді відповідає критеріям, отримають підтвердження. На безкоштовні продукти для переселенців у Харкові можуть претендувати люди, які мають статус внутрішньо переміщених осіб або нещодавно були евакуйовані.
Важливо, аби в родині було троє і більше дітей, або серед її членів була вагітна жінка чи дитина до трьох років. Також до переліку входять ті, хто піклується про людей з інвалідністю, або ж спільно проживає з літніми особами віком понад 60 років.
Щоб взяти участь у програмі, знадобиться документальне підтвердження. Учасники повинні мати довідку ВПО або офіційне свідчення евакуації після листопада 2024 року. У цьому контексті ініціатива стосується мешканців трьох громад.
Це Борівська та Оскільська громади нашої області, а також Покровська громада на Донеччині. Якщо ви відповідаєте цим умовам, варто не зволікати із заповненням анкети. Подати заявку можна онлайн, і краще зробити це якнайшвидше, щоб отримати безкоштовні продукти для переселенців у Харкові.
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