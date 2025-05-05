Бесплатные продукты для переселенцев в Харькове являются поддержкой, которая призвана помочь людям, вынужденным покинуть свои дома из-за войны.

Бесплатные продукты для переселенцев в Харькове предоставляются в виде сертификатов на товары для питания, сообщает Politeka.

Организатором выступает международная гуманитарная организация Action Against Hunger, которая уже не в первый раз работает в Украине. В этот раз она сосредотачивает внимание на тех, кто оказался в особо уязвимом положении после эвакуации.

Сама процедура проста, но в то же время имеет свои условия. Сначала нужно пройти предварительную регистрацию. И только те, кто действительно отвечает критериям, получат подтверждение. На бесплатные продукты для переселенцев в Харьковемогут претендовать люди, которые имеют статус внутренне перемещенных лиц или недавно были эвакуированы.

Важно, чтобы в семье было трое и больше детей или среди ее членов была беременная женщина или ребенок до трех лет. Также в перечень входят те, кто заботится о людях с инвалидностью, или совместно проживает с пожилыми лицами старше 60 лет.

Чтобы принять участие в программе, необходимо документальное подтверждение. Участники должны иметь справку ВПЛ или официальное свидетельство эвакуации после ноября 2024 года. В этом контексте инициатива касается жителей трех общин.

Это Боровская и Оскольская общины нашей области, а также Покровская община Донецкой области. Если вы отвечаете этим условиям, следует не медлить с заполнением анкеты. Подать заявку можно онлайн и лучше сделать это как можно быстрее, чтобы получить бесплатные продукты для переселенцев в Харькове.

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