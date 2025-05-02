Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові видається завдяки громадській організації “Січ”, яка вже не перший місяць підтримує тих, хто опинився у скруті, повідомляє Politeka.

Розповідаємо, що саме входить до наборів, хто має право їх отримати і куди звертатися.

Надає підтримку ГО “Січ”. Її представники закликають усіх, хто потребує, не зволікати з візитом. Усе просто. Приходите і отримуєте базові речі, які можуть бодай трохи полегшити будні. У наборі зазвичай є рис, овочеве пюре, сік. Також для тих, кому потрібно, є одяг, взуття та навіть іграшки для дітей.

Підтримка розрахована не на всіх, і це варто враховувати. Право отримати її мають внутрішньо переміщені особи з довідкою ВПО, оформленою саме в нашому місті, а також сім’ї військовослужбовців. Окрім продуктів, людям пропонують необхідне для повсякденного життя.

Видача гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Харкові відбувається в одному з міських хабів. Він працює тричі на тиждень. У понеділок, середу та п’ятницю з 12:00 до 15:00. Адреса - вулиця Євгена Котляра 14.

Щоб бути в курсі, де ще можна отримати підтримку, існує мобільний додаток “деДопомога”. Він показує актуальні джерела підтримки як державної, так і від благодійних організацій. Там можна знайти інформацію про грошові виплати, продуктові набори, одяг і речі для дому.

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