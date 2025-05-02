Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харькове выдается благодаря общественной организации Сечь, которая уже не первый месяц поддерживает тех, кто оказался в затруднении, сообщает Politeka.

Рассказываем, что именно входит в наборы, кто имеет право их получить и куда обращаться.

Поддержку предоставляет ОО "Січ". Ее представители призывают всех нуждающихся не медлить с визитом. Всё просто. Приходите и получаете базовые вещи, которые могут немного облегчить будни. В наборе обычно есть рис, овощное пюре, сок. Также для тех, кому нужно есть одежда, обувь и даже игрушки для детей.

Поддержка рассчитана не на всех, и это следует учитывать. Право получить ее имеют внутренне перемещенные лица со справкой ВПЛ, оформленной именно в нашем городе, а также семьи военнослужащих. Кроме продуктов, людям предлагают необходимое для повседневной жизни.

Выдача гуманитарной помощи для пенсионеров в Харькове проходит в одном из городских хабов. Он работает три раза в неделю. В понедельник, среду и пятницу с 12:00 до 15:00. Адрес – улица Евгения Котляра 14.

Чтобы быть в курсе, где еще можно получить поддержку, существует мобильное приложение "ГдеПомощь". Он показывает актуальные источники поддержки как государственной, так и благотворительных организаций. Там можно найти информацию о денежных выплатах, продуктовых наборах, одежде и вещах для дома.

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