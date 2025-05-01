Допомога переселенцям у Київській області у 2025 році, дізнайтеся про компенсацію за оренду житла для ВПО.

У 2025 році в Україні продовжують діяти масштабні державні та міжнародні програми підтримки для ВПО, зокрема, компенсація за оренду житла для переселенців у Київській області, передає Politeka.

За даними Міністерства соціальної політики України, станом на березень у країні офіційно зареєстровано близько 5 мільйонів ВПО.

Уряд не лише продовжує реалізацію чинних гуманітарних ініціатив, а й розробляє нову комплексну програму підтримки біженців, яка охоплюватиме ключові аспекти соціального захисту та інтеграції.

Право на державну допомогу мають громадяни, які змушені були залишити місце постійного проживання через війну та мають статус ВПО. Наявність цього статусу підтверджується довідкою, яку можна оформити в ЦНАП або через сервіс "Дія".

Основні програми підтримки:

Компенсація за проживання та оренду: У Київській, Вінницькій, Львівській, Хмельницькій, Тернопільській та Полтавській областях діє програма компенсацій для власників нерухомості.

Держава виплачує по 450 грн щомісяця за кожну людину, який проживає у них безкоштовно.

Субсидії на оплату комунальних послуг: Внутрішньо переміщені особи можуть оформити субсидію, навіть без реєстрації за фактичним місцем проживання. Подати заяву можна онлайн — через портал Пенсійного фонду України.

Програма "єВідновлення": Передбачена компенсація для переселенців, які втратили єдине житло внаслідок бойових дій.

Виплати надаються для відновлення зруйнованої нерухомості, розташованої на підконтрольній Україні території або в зоні бойових дій.

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