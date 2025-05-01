Помощь переселенцам в Киевской области в 2025 году, узнайте о компенсации за аренду жилья для ВПЛ.

В 2025 году в Украине продолжают действовать масштабные государственные и международные программы поддержки для ВПЛ, в частности компенсация за аренду жилья для переселенцев в Киевской области, передает Politeka.

По данным Министерства социальной политики Украины, по состоянию на март в стране официально зарегистрировано около 5 миллионов ВПЛ.

Правительство не только продолжает реализацию действующих гуманитарных инициатив, но и разрабатывает новую комплексную программу поддержки беженцев, которая будет включать ключевые аспекты социальной защиты и интеграции.

Право на государственную помощь имеют граждане, вынужденные покинуть место постоянного проживания из-за войны и имеющие статус ВПЛ. Наличие этого статуса подтверждается справкой, которую можно оформить в ЦНАП или через сервис Действие.

Основные программы поддержки:

Компенсация за проживание и аренду: В Киевской, Винницкой, Львовской, Хмельницкой, Тернопольской и Полтавской областях действует программа компенсаций владельцам недвижимости.

Государство выплачивает по 450 грн ежемесячно за каждого человека, проживающего у них бесплатно.

Субсидии на оплату коммунальных услуг: Внутри перемещенные лица могут оформить субсидию даже без регистрации по фактическому месту жительства. Подать заявление можно онлайн через портал Пенсионного фонда Украины.

Программа "Восстановление": Предусмотрена компенсация для переселенцев, потерявших единое жилье в результате боевых действий.

Выплаты предоставляются для восстановления разрушенной недвижимости, расположенной на территории подконтрольной Украине или в зоне боевых действий.

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