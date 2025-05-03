У місті та навколо нього досі можна знайти безкоштовне житло для ВПО в Харкові, тож розповідаємо, які є варіанти.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові доступне як у межах міста, так і в кількох населених пунктах області., повідомляє Politeka.

Як свідчать дані із сайту "Допомагай", частина пропозицій передбачає певну взаємодію з господарями, наприклад легку допомогу по господарству чи догляд за літньою людиною. Водночас є й більш автономні умови в місцях, де пропонують безкоштовне житло для ВПО в Харкові.

У помешканні на Салтівському шосе пропонують одне місце для жінки. Господиня просить допомагати вдома, обіцяє комфортне співіснування. Поруч транспорт, магазини, все необхідне.

У провулку Зоряний у Дергачівському районі є ще одне місце для жінки. Тут шукають людину, яка могла б допомагати незрячому чоловіку. Це приватний сектор з опаленням, а проживання передбачене на будь-який термін.

На вулиці Орлова в облцентрі здають кімнату або дві у трикімнатній квартирі. Тут живуть власники, але пропонують непогані умови. Можна приїжджати зі своїми меблями, є балкон, нова ванна, пральна машина. Місцевість спокійна, поруч ринок, супермаркети, лікарня. Комунальні послуги оплачує мешканець.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові доступне і в селищі Ков’яги. Один будинок пропонують родині навіть із тваринами. Умови прості. Немає зручностей, туалет на вулиці, вода з колодязя, але дім здають на довгий термін. Інший варіант також без зручностей. Господарі шукають людей без шкідливих звичок, які готові жити і дбати про будинок.

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