В городе и вокруг него до сих пор можно найти бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове, так что рассказываем, какие есть варианты.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове доступно как в черте города, так и в нескольких населенных пунктах области., сообщает Politeka.

Как свидетельствуют данные с сайта "Помогай", часть предложений предполагает определенное взаимодействие с хозяевами, например легкую помощь по хозяйству или уход за пожилым человеком. В то же время, есть и более автономные условия в местах, где предлагают бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове.

В доме на Салтовском шоссе предлагают одно место для женщины. Хозяйка просит помогать дома, обещает комфортное сосуществование. Рядом транспорт, магазины, все необходимое.

В переулке Звездный в Дергачевском районе есть еще одно место для женщины. Здесь ищут человека, который мог бы помогать незрячему мужчине. Это приватный сектор с отоплением, а проживание предусмотрено на любой срок.

На улице Орлова в облцентре сдают комнату или две в трехкомнатной квартире. Здесь живут владельцы, но предлагают неплохие условия. Можно приезжать со своей мебелью, есть балкон, новая ванная, стиральная машина. Местность спокойная, рядом рынок, супермаркеты, больница. Коммунальные услуги оплачивает житель.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове доступно и в поселке Ковяги. Один дом предлагают семье даже с животными. Условия простые. Нет удобств, туалет на улице, вода из колодца, но дом сдают на долгий срок. Другой вариант тоже без удобств. Хозяева ищут людей без вредных привычек, готовых жить и заботиться о доме.

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