Відкрилися нові вакансії для офіційного працевлаштування, відомо про роботу для пенсіонерів в Запоріжжі з гідною заробітною платою, повідомляє Politeka.
У Запоріжжі з’явилися нові вакансії для фахівців різних напрямків, тож охочі залишатися активними й незалежними можуть знайти труд до душі.
Зокрема водій пасажирського автобуса отримує від 11 000 – 20 000 грн, Залежить від задач та відпрацьованого часу.
Вимоги: Категорія «D»,
Місце проживання — район Бабурки або Бородинский (правий берег).
Графік пн-суб з 5.40−7.00 1 зміна
з 8.30.-11.00 2 зміна
з 18.00−19.00 Додому. Зарплата 11 000−12 000.
Обов’язки: Доставка працівників на роботу та додому. Маршрут Бабурка, Металургів, Сталеварів, Фестивальна, Пушкіна, Лахті, Іванова, Анголенко, Автовокзал, Южний ринок, Кінотеатр Космос, Автоколона, пос Чкалова, Молочна, Степне.
Додаткова робота за бажанням: Слюсар в гаражі+ доставка продуктів харчування по місту та області. Графікпн-субота з 11.00- 18.00 Зарплата 20 000.
Адреса п. Степне, за Космічним кільцем.
Різноробочий, ЗП від 10 000 грн.
Вимоги: порядна, працьовита людина
Умови: за домовленностю
Обов’язки: виконувати доручення
Доставка службовим транспортом
Скидки на продукцію власного виробництва.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, про нові правила для переселенців: хто залишиться без виплат у 2025 році
Також Politeka писала, хто отримає підвищені виплати у травні, названі суми.
Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: як отримати.