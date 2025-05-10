Робота для пенсіонерів в Запоріжжі з непоганою зарплатою стає все більш затребуваною.

Відкрилися нові вакансії для офіційного працевлаштування, відомо про роботу для пенсіонерів в Запоріжжі з гідною заробітною платою, повідомляє Politeka.

У Запоріжжі з’явилися нові вакансії для фахівців різних напрямків, тож охочі залишатися активними й незалежними можуть знайти труд до душі.

Зокрема водій пасажирського автобуса отримує від 11 000 – 20 000 грн, Залежить від задач та відпрацьованого часу.

Вимоги: Категорія «D»,

Місце проживання — район Бабурки або Бородинский (правий берег).

Графік пн-суб з 5.40−7.00 1 зміна

з 8.30.-11.00 2 зміна

з 18.00−19.00 Додому. Зарплата 11 000−12 000.

Обов’язки: Доставка працівників на роботу та додому. Маршрут Бабурка, Металургів, Сталеварів, Фестивальна, Пушкіна, Лахті, Іванова, Анголенко, Автовокзал, Южний ринок, Кінотеатр Космос, Автоколона, пос Чкалова, Молочна, Степне.

Додаткова робота за бажанням: Слюсар в гаражі+ доставка продуктів харчування по місту та області. Графікпн-субота з 11.00- 18.00 Зарплата 20 000.

Адреса п. Степне, за Космічним кільцем.

Різноробочий, ЗП від 10 000 грн.

Вимоги: порядна, працьовита людина

Умови: за домовленностю

Обов’язки: виконувати доручення

Доставка службовим транспортом

Скидки на продукцію власного виробництва.

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