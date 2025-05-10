Открылись новые вакансии для официального трудоустройства, известно о работе для пенсионеров в Запорожье с достойной заработной платой, сообщает Politeka.
В Запорожье появились новые вакансии для специалистов разных направлений, так что желающие оставаться активными и независимыми могут найти труд по душе.
В частности, водитель пассажирского автобуса получает от 11 000 – 20 000 грн, зависит от задач и отработанного времени.
Требования: Категория "D",
Место жительства – район Бабурки или Бородинский (правый берег).
График пн-суб с 5.40−7.00 1 смена
с 8.30.-11.00 2 смена
с 18.00-19.00 Домой. Зарплата 11000-12000.
Обязанности: Доставка работников на работу и на дом. Маршрут Бабурка, Металлургов, Сталеваров, Фестивальная, Пушкина, Лахти, Иванова, Анголенко, Автовокзал, Южный рынок, Кинотеатр Космос, Автоколонна, пос Чкалова, Молочная, Степное.
Дополнительная работа по желанию: Слесарь в гараже+ Доставка продуктов питания по городу и области. Графикн-суббота с 11.00-18.00 Зарплата 20 000.
Адрес п. Степное, за Космическим кольцом.
Разнорабочий , ЗП от 10 000 грн.
Требования: порядочный, трудолюбивый человек
Условия: по договоренности
Обязанности: выполнять поручения
Доставка служебным транспортом
Скидки на продукцию собственного производства.
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