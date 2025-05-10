Работа для пенсионеров в Запорожье с хорошей зарплатой становится все более востребованной.

Открылись новые вакансии для официального трудоустройства, известно о работе для пенсионеров в Запорожье с достойной заработной платой, сообщает Politeka.

В Запорожье появились новые вакансии для специалистов разных направлений, так что желающие оставаться активными и независимыми могут найти труд по душе.

В частности, водитель пассажирского автобуса получает от 11 000 – 20 000 грн, зависит от задач и отработанного времени.

Требования: Категория "D",

Место жительства – район Бабурки или Бородинский (правый берег).

График пн-суб с 5.40−7.00 1 смена

с 8.30.-11.00 2 смена

с 18.00-19.00 Домой. Зарплата 11000-12000.

Обязанности: Доставка работников на работу и на дом. Маршрут Бабурка, Металлургов, Сталеваров, Фестивальная, Пушкина, Лахти, Иванова, Анголенко, Автовокзал, Южный рынок, Кинотеатр Космос, Автоколонна, пос Чкалова, Молочная, Степное.

Дополнительная работа по желанию: Слесарь в гараже+ Доставка продуктов питания по городу и области. Графикн-суббота с 11.00-18.00 Зарплата 20 000.

Адрес п. Степное, за Космическим кольцом.

Разнорабочий , ЗП от 10 000 грн.

Требования: порядочный, трудолюбивый человек

Условия: по договоренности

Обязанности: выполнять поручения

Доставка служебным транспортом

Скидки на продукцию собственного производства.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, о новых правилах для переселенцев: кто останется без выплат в 2025 году

Также Politeka писала, кто получит повышенные выплаты в мае, названные суммы.

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: как получить.