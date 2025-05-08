Робота для пенсіонерів в Києві є для представників різних професій, іноді роботодавці навіть не вимагають мати досвід, повідомляє Politeka.
Ми проаналізували низку вакансій та знайшли цікаві пропозиції у столиці.
Кухар (м. Харківська) від 24 000 – 26 500 грн, 15 змін, 10:00-22:00.
Зручний графік;
Карʼєрний ріст;
Можливості для реалізації професійних знань та умінь, кар'єрного росту (навчання за рахунок Компанії, внутрішні майстер-класи і тренінги).
Водій вантажного авто - 25 000 – 45 000 грн.
Вимоги:
досвід на вантажних авто від 2-х років.
навички водіння вантажним авто, по місту.
відповідальність
пунктуальність
Умови: графік роботи індивідуальний, та за побажанням.
Обов’язки: розвезення між терміналами, та віділеннями нової пошти.
Фахівець з обслуговування клієнтів в банку (Севастопольська площа), ЗП 25 000 – 30 300.
Мета посади — пропозиція якісного розрахунково-касового обслуговування клієнтів Банку — юридичних та фізичних осіб, пропозиція повного комплексу послуг.
Вимоги:
Вища закінчена/незакінчена/середньо-спеціальна освіта.
Досвід операціоністом\касиром\економістом в фінансовій сфері від 1 року.
Презентабельний зовнішній вигляд.
Клієнтоорієнтовнісь.
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