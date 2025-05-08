Робота для пенсіонерів в Києві пропонується низкою компаній, відомо, що зарплата та умови різні.

Робота для пенсіонерів в Києві є для представників різних професій, іноді роботодавці навіть не вимагають мати досвід, повідомляє Politeka.

Ми проаналізували низку вакансій та знайшли цікаві пропозиції у столиці.

Кухар (м. Харківська) від 24 000 – 26 500 грн, 15 змін, 10:00-22:00.

Зручний графік;

Карʼєрний ріст;

Можливості для реалізації професійних знань та умінь, кар'єрного росту (навчання за рахунок Компанії, внутрішні майстер-класи і тренінги).

Водій вантажного авто - 25 000 – 45 000 грн.

Вимоги:

досвід на вантажних авто від 2-х років.

навички водіння вантажним авто, по місту.

відповідальність

пунктуальність

Умови: графік роботи індивідуальний, та за побажанням.

Обов’язки: розвезення між терміналами, та віділеннями нової пошти.

Фахівець з обслуговування клієнтів в банку (Севастопольська площа), ЗП 25 000 – 30 300.

Мета посади — пропозиція якісного розрахунково-касового обслуговування клієнтів Банку — юридичних та фізичних осіб, пропозиція повного комплексу послуг.

Вимоги:

Вища закінчена/незакінчена/середньо-спеціальна освіта.

Досвід операціоністом\касиром\економістом в фінансовій сфері від 1 року.

Презентабельний зовнішній вигляд.

Клієнтоорієнтовнісь.

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