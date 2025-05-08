Работа для пенсионеров в Киеве есть для представителей разных профессий, иногда работодатели даже не требуют иметь опыт, сообщает Politeka.
Мы проанализировали ряд вакансий и обнаружили интересные предложения в столице.
Повар (м. Харьковская) от 24 000 – 26 500 грн, 15 смен, 10:00-22:00.
Удобный график;
Карьерный рост;
Возможности реализации профессиональных знаний и умений, карьерного роста (обучение за счет Компании, внутренние мастер-классы и тренинги).
Водитель грузового авто – 25 000 – 45 000 грн.
Требования:
опыт на грузовых автомобилях от 2-х лет.
навыки вождения грузовых автомобилей по городу.
ответственность
пунктуальность
Условия: график работы индивидуален, и по желанию.
Обязанности: развоз между терминалами и отделениями новой почты.
Специалист по обслуживанию клиентов в банке (Севастопольская площадь), ЗП 25 000 – 30 300.
Цель должности – предложение качественного расчетно-кассового обслуживания клиентов Банка – юридических и физических лиц, предложение полного комплекса услуг.
Требования:
Высшее оконченное/незаконченное/средне-специальное образование.
Опыт операционистом\кассиром\экономистом в финансовой сфере от 1 года.
Презентабельный внешний вид.
Клиентоориентировн.
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