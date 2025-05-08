Работа для пенсионеров в Киеве предлагается рядом компаний, известно, что зарплата и условия разные.

Работа для пенсионеров в Киеве есть для представителей разных профессий, иногда работодатели даже не требуют иметь опыт, сообщает Politeka.

Мы проанализировали ряд вакансий и обнаружили интересные предложения в столице.

Повар (м. Харьковская) от 24 000 – 26 500 грн, 15 смен, 10:00-22:00.

Удобный график;

Карьерный рост;

Возможности реализации профессиональных знаний и умений, карьерного роста (обучение за счет Компании, внутренние мастер-классы и тренинги).

Водитель грузового авто – 25 000 – 45 000 грн.

Требования:

опыт на грузовых автомобилях от 2-х лет.

навыки вождения грузовых автомобилей по городу.

ответственность

пунктуальность

Условия: график работы индивидуален, и по желанию.

Обязанности: развоз между терминалами и отделениями новой почты.

Специалист по обслуживанию клиентов в банке (Севастопольская площадь), ЗП 25 000 – 30 300.

Цель должности – предложение качественного расчетно-кассового обслуживания клиентов Банка – юридических и физических лиц, предложение полного комплекса услуг.

Требования:

Высшее оконченное/незаконченное/средне-специальное образование.

Опыт операционистом\кассиром\экономистом в финансовой сфере от 1 года.

Презентабельный внешний вид.

Клиентоориентировн.

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