Підвищення тарифів на газ з 1 травня в Одесі не буде, проте сума у комунальних платіжках для багатьох українських родин зросте.

Підвищення тарифів на газ з 1 травня в Одесі не відбудеться, проте прийде нова платіжка, тому витрати в останній місяць весни значно виростуть, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у ТОВ "Газорозподільні мережі України".

Починаючи з травня 2025 року, жителі багатоквартирних будинків в сплачуватимуть нову комунальну послугу — за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

Йдеться про про введення окремого платежу за перевірку стану трубопроводів, з'єднань, кранів та іншого обладнання, що раніше не оплачувалося безпосередньо мешканцями.

Так звану "третю платіжку" надсилатимуть не щомісяця, а періодично — залежно від віку будинку:

у будинках, яким понад 25 років, — раз на 3 роки;

у новіших — раз на 5 років.

Компанія "Газорозподільні мережі України" вже опублікувала приблизні тарифи для різних типів будинків на своїх регіональних сайтах. Вартість обслуговування розраховується індивідуально, з урахуванням кількості мешканців, довжини труб, кількості муфт і кранів. Згідно з попередніми підрахунками, сума до сплати для однієї квартири може становити від 100 до 1 000 гривень.

Це означає, що підвищення тарифів на газ з 1 травня в Одесі не буде, проте сума у комунальних платіжках для багатьох українських родин зросте — додаткові витрати на технічне обслуговування газових мереж становитимуть від кількох сотень до тисячі гривень на квартиру.

При цьому вартість самого газу залишиться без змін. Для переважної більшості споживачів, які користуються послугами ГК «Нафтогаз України», тариф залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр. У клієнтів інших постачальників ціна коливається — від 7,70 до 9 гривень за кубометр.

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