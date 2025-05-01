Повышения тарифов на газ с 1 мая в Одессе не будет, однако сумма в коммунальных платежках для многих украинских семей вырастет.

Повышение тарифов на газ с 1 мая в Одессе не произойдет, однако придет новая платежка, поэтому расходы в последний месяц весны значительно вырастут, сообщает Politeka.net.

Об этом было предупреждено в ООО "Газораспределительные сети Украины".

Начиная с мая 2025 года, жители многоквартирных домов будут платить новую коммунальную услугу — за техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей.

Речь о введении отдельного платежа за проверку состояния трубопроводов, соединений, кранов и другого оборудования, ранее не оплачиваемого непосредственно жителями.

Так называемую "третью платежку" будут отправлять не ежемесячно, а периодически - в зависимости от возраста дома:

в домах старше 25 лет — раз в 3 года;

у более новых — раз в 5 лет.

Компания Газораспределительные сети Украины уже опубликовала приблизительные цены для разных типов домов на своих региональных сайтах. Стоимость обслуживания рассчитывается индивидуально с учетом количества жильцов, длины труб, количества муфт и кранов. Согласно предварительным подсчетам, сумма к оплате одной квартиры может составлять от 100 до 1 000 гривен.

Это означает, что повышения тарифов на газ с 1 мая в Одессе не будет, однако сумма в коммунальных платежках для многих украинских семей вырастет — дополнительные расходы по техническому обслуживанию газовых сетей будут составлять от нескольких сотен до тысячи гривен на квартиру.

При этом стоимость самого газа останется без изменений. Для подавляющего большинства потребителей, пользующихся услугами ГК «Нефтегаз Украины», тариф останется на уровне 7,96 грн за кубометр. У клиентов других поставщиков цена колеблется – от 7,70 до 9 гривен за кубометр.

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