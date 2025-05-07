Робота для пенсіонерів в Одесі є різна, можна обрати з багатьох вакансій, що пропонуються в мережі.

Робота для пенсіонерів в Одесі знайдеться на різних посадаіх, які можуть зацікавити, передає Politeka.

Ми проаналізували декілька актуальних вакансій.

Менеджер по роботі з клієнтами, рієлтор, агент, брокер в Одесі отримує від 30 000 до 80 000 гривень.

Вимоги:

Відмінні комунікативні навички;

Бажання вчитися та розвиватися;

Вміння працювати в команді;

Досвід у сфері нерухомості буде перевагою, але не обов’язковим.

Обов’язки:

Пошук клієнтів та партнерів;

Проведення переговорів та укладення угод;

Консультування клієнтів з питань нерухомості;

Участь у показах об'єктів та організація переговорів.

Продавець має 22 000 – 23 000 грн, залежить від кількості відпрацьованих годин, враховуючи податки.

Вашими основними обов’язками будуть:

Люб’язне обслуговування Гостей

Передпродажна підготовка і викладка товару

Контроль якості та термінів придатності

Різноробочий в готель (центр, Таїрово): 12 000 – 16 000, 800 грн./зміна.

Ваші обов’язки:

перенесення, завантаження та розвантаження обладнання готелю;

періодичне миття вікон;

прибирання території біля готелю.

графік: 3/3, 2/2 зміна 8:00—19:00. Стабільна заробітна плата: 800 грн./зміна.

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