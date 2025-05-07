Робота для пенсіонерів в Одесі знайдеться на різних посадаіх, які можуть зацікавити, передає Politeka.
Ми проаналізували декілька актуальних вакансій.
Менеджер по роботі з клієнтами, рієлтор, агент, брокер в Одесі отримує від 30 000 до 80 000 гривень.
Вимоги:
Відмінні комунікативні навички;
Бажання вчитися та розвиватися;
Вміння працювати в команді;
Досвід у сфері нерухомості буде перевагою, але не обов’язковим.
Обов’язки:
Пошук клієнтів та партнерів;
Проведення переговорів та укладення угод;
Консультування клієнтів з питань нерухомості;
Участь у показах об'єктів та організація переговорів.
Продавець має 22 000 – 23 000 грн, залежить від кількості відпрацьованих годин, враховуючи податки.
Вашими основними обов’язками будуть:
Люб’язне обслуговування Гостей
Передпродажна підготовка і викладка товару
Контроль якості та термінів придатності
Різноробочий в готель (центр, Таїрово): 12 000 – 16 000, 800 грн./зміна.
Ваші обов’язки:
перенесення, завантаження та розвантаження обладнання готелю;
періодичне миття вікон;
прибирання території біля готелю.
графік: 3/3, 2/2 зміна 8:00—19:00. Стабільна заробітна плата: 800 грн./зміна.
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