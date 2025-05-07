Работа для пенсионеров в Одессе найдется на разных должностях, которые могут заинтересовать, передает Politeka.
Мы проанализировали несколько актуальных вакансий.
Менеджер по работе с клиентами, риелтор, агент, брокер в Одессе получает от 30000 до 80 000 гривен.
Требования:
Отличные коммуникативные навыки;
Желание учиться и развиваться;
Умение работать в команде;
Опыт в сфере недвижимости будет преимуществом, но не обязательным.
Обязанности:
Поиск клиентов и партнеров;
Проведение переговоров и заключение сделок;
Консультирование клиентов по недвижимости;
Участие в показах объектов и организации переговоров.
Продавец имеет 22 000 – 23 000 грн, зависит от количества отработанных часов, учитывая налоги.
Вашими основными обязанностями будут:
Любезное обслуживание Гостей
Предпродажная подготовка и выкладка товара
Контроль качества и сроков годности
Разнорабочий в отель (центр, Таирово): 12 000 – 16 000, 800 грн./смена.
Ваши обязанности:
перенос, погрузка и разгрузка оборудования гостиницы;
периодическое мытье окон;
уборка территории возле гостиницы.
график: 3/3, 2/2 смена 8:00-19:00. Стабильная заработная плата: 800 грн./смена.
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