Работа для пенсионеров в Одессе разная, можно выбрать из многих вакансий, предлагаемых в сети.

Работа для пенсионеров в Одессе найдется на разных должностях, которые могут заинтересовать, передает Politeka.

Мы проанализировали несколько актуальных вакансий.

Менеджер по работе с клиентами, риелтор, агент, брокер в Одессе получает от 30000 до 80 000 гривен.

Требования:

Отличные коммуникативные навыки;

Желание учиться и развиваться;

Умение работать в команде;

Опыт в сфере недвижимости будет преимуществом, но не обязательным.

Обязанности:

Поиск клиентов и партнеров;

Проведение переговоров и заключение сделок;

Консультирование клиентов по недвижимости;

Участие в показах объектов и организации переговоров.

Продавец имеет 22 000 – 23 000 грн, зависит от количества отработанных часов, учитывая налоги.

Вашими основными обязанностями будут:

Любезное обслуживание Гостей

Предпродажная подготовка и выкладка товара

Контроль качества и сроков годности

Разнорабочий в отель (центр, Таирово): 12 000 – 16 000, 800 грн./смена.

Ваши обязанности:

перенос, погрузка и разгрузка оборудования гостиницы;

периодическое мытье окон;

уборка территории возле гостиницы.

график: 3/3, 2/2 смена 8:00-19:00. Стабильная заработная плата: 800 грн./смена.

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