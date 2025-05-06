Робота в Харкові для пенсіонерів пропонується на різних посадах, від цього залежить і рівень зарплати.

Для непосидючих та охочих підзаробити пенсіонерів є безліч різних зайнятостей, знайдеться робота в Харкові, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували декілька вакансій та з'ясували, скільки готові платити людям поважного віку.

Збиральник меблів, крайкувальник отримує від 20 000 до 25 000 грн.

Вимоги:

Досвід роботи на аналогічній посаді від 1 року.

Знання технологій складання меблів.

Вміння працювати з ручним та електроінструментом.

Відповідальність, уважність до деталей.

Фізична витривалість, відсутність медичних протипоказань для фізичної роботи.

Здатність працювати в команді та дотримуватися встановлених термінів.

Бажано: наявність середньо-спеціальної або технічної освіти у відповідній сфері.

Комплектувальник у Харкові має 19 000 – 23 000 гривен.

Обов’язки:

Комплектація замовлень згідно заявок клієнтів;

Підготовка товарів до відправлення;

Контроль якості та кількості товарів;

Збереження та організація складського простору;

Виконання інших завдань, пов’язаних з комплектуванням та складськими процесами.

Погрузка товарів в авто.

"Ми готові взяти кандидатів без досвіду та освіти. Головне — бажання працювати та навчатися", - йдеться у повідомленні.

Кур'єр, куp'єрка зі своїм авто (ст. м. Тракторний завод) має зарплату 29 000 – 32 000.

табільна виплата ЗП: 30 за годину + 30 грн/замовлення + 1,5 грн/км амортизація;

щоденна компенсція палива: 12 л газу/100 км за середньою ціною по місту;

графік: 5/2 вихідні плаваючі;

оплачувану відпустку;

жодних штрафів.

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