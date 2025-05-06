Для непосидючих та охочих підзаробити пенсіонерів є безліч різних зайнятостей, знайдеться робота в Харкові, повідомляє Politeka.net.
Ми проаналізували декілька вакансій та з'ясували, скільки готові платити людям поважного віку.
Збиральник меблів, крайкувальник отримує від 20 000 до 25 000 грн.
Вимоги:
Досвід роботи на аналогічній посаді від 1 року.
Знання технологій складання меблів.
Вміння працювати з ручним та електроінструментом.
Відповідальність, уважність до деталей.
Фізична витривалість, відсутність медичних протипоказань для фізичної роботи.
Здатність працювати в команді та дотримуватися встановлених термінів.
Бажано: наявність середньо-спеціальної або технічної освіти у відповідній сфері.
Комплектувальник у Харкові має 19 000 – 23 000 гривен.
Обов’язки:
Комплектація замовлень згідно заявок клієнтів;
Підготовка товарів до відправлення;
Контроль якості та кількості товарів;
Збереження та організація складського простору;
Виконання інших завдань, пов’язаних з комплектуванням та складськими процесами.
Погрузка товарів в авто.
"Ми готові взяти кандидатів без досвіду та освіти. Головне — бажання працювати та навчатися", - йдеться у повідомленні.
Кур'єр, куp'єрка зі своїм авто (ст. м. Тракторний завод) має зарплату 29 000 – 32 000.
табільна виплата ЗП: 30 за годину + 30 грн/замовлення + 1,5 грн/км амортизація;
щоденна компенсція палива: 12 л газу/100 км за середньою ціною по місту;
графік: 5/2 вихідні плаваючі;
оплачувану відпустку;
жодних штрафів.
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